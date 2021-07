Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei…

- Propunere a executivului privind imunizarea cadrelor medicale Foto: Arhiva/ https://www.facebook.com/ROVaccinare/ RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Personalul medical care refuza sa se vaccineze anti-COVID ar putea suporta din propriul buzunar pretul testelor - a declarat ieri premierul Florin…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…

- Ordinul prin care se permitea angajaților sa nu poarte masca la birou, daca erau vaccinați, a fost modificat. Se permite renunțarea la masura de protecție doar in cazul celor care lucreaza singuri in incapere. Ministerul Sanatații și cel al Afacerilor Interne au emis un nou ordin ce modifica un document…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi, la Sfantu Gheorghe, ca Romania si Ungaria poarta " discutii tehnice" in perspectiva semnarii unui acord privind recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare antiCOVID-19. " Deocamdata sunt discutii tehnice legate de acel acord intre Romania si…