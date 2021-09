„Vaccinarea la chiuvetă” practicată în rândul FOTBALIȘTILOR de la Pucioasa „Vaccinarea la chiuveta” practicata in randul FOTBALIȘTILOR de la Pucioasa, dupa un oficial al clubului, chiar președintele clubului și-ar fi instigat soția care este medic de familie sa recurga la acest gest. The post „Vaccinarea la chiuveta” practicata in randul FOTBALIȘTILOR de la Pucioasa first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

