- Numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut in Olanda cu 952, sau 5,3%, ajungand la 18.803, au anuntat autoritatile medicale olandeze, care au avansat si un bilant de 101 noi decese, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Institutul olandez de sanatate publica (RIVM) a…

- Cercetatori din Olanda au descoperit o legatura intre numarul redus de decese din unele țari și un vaccin facut populației din primii ani de viața. Romania are vaccinul in schema obligatorie de zeci de ani!

- Mai mulți cercetatori din Israel au anunțat ca incep sa testeze un vaccin special creat impotriva coronavirus. Acesta ar putea fi folosit din aceasta vara și va fi administrat pe cale orala. Potrivit echipei de medici, vaccinul a fost realizat mai degraba pentru a proteja persoanele care nu au fost…

- CORONAVIRUS. Simona Halep, Ana Ivanovici, Rafael Nadal, Roger Federer sau Novak Djokovic au avut diferite inițiative de a strange sau a dona pentru a ajuta in efortul global de a depași pandemia de COVID-19. Ziarul spaniol Marca de vineri ii are pe prima pagina pe Rafael Nadal și Pau Gasol, inițiatorii…

- Cum vad romanii masurile impotriva pandemiei de coronavirus? Eficiente, utile și importante pentru a stopa raspandirea Covid-19. Intr-un sondaj realizat de INSCOP, un procent foarte mare, peste 98% au declarat ca vor respecta fiecare masura impusa de autoritați.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Romanii depistați cu coronavirus sunt tratați cu trei categorii de medicamente, in spitalele din țara. Tratamentul este adaptat pentru fiecare caz in parte, in funcție de simptomele prezentate sau de absența lor.

- O echipa de cercetatori de la universitatea Imperial College din Londra crede ca este foarte aproape de a putea dezvolta un vaccin impotriva COVID-19, dupa ce a fost testat cu succes pe soarecii din laborator, informeaza sambata The Daily Express citat de EFE. Echipa condusa de Robin Shattock,…