- Ministrul australian al sanatatii, Greg Hunt, a fost internat in spital cu o suspiciune de infectie, la doua zile dupa ce i-a fost administrat un vaccin impotriva COVID-19, a anuntat serviciul sau de presa marti. "Este de asteptat ca ministrul sa se restabileasca complet". "Starea sa nu…

- Polonia ar putea impune reguli mai stricte de intrare in țara, la frontiera cu Republica Ceha și Slovacia, pe masura ce numarul cazurilor de Covid crește, potrivit Mediafax. Ministrul polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, a declarat ca o decizie va fi luata saptamana viitoare, conform DPA.…

- Ministrul sanatatii polonez Adam Niedzielski a declarat miercuri ca va recomanda mentinerea restrictiilor antiepidemice pentru stavilirea propagarii coronavirusului, in pofida scaderii recente a numarului de infectii cu SARS-CoV-2, relateaza Reuters. Cea mai mare parte a magazinelor din mall-uri, hoteluri…

- Ministrul sanatatii polonez Adam Niedzielski a declarat, miercuri, ca va recomanda mentinerea restrictiilor antiepidemice pentru stavilirea propagarii coronavirusului, in pofida scaderii recente a numarului de infectii cu SARS-CoV-2, relateaza Reuters.

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul sanatatii Matt Hancock in parlament, anuntand ca detalii privind eficacitatea vaccinarii, stranse in campania de imunizare, vor fi facute…

- Restricțiile de circulație vor fi in vigoare 15 zile. In prezent, deplasarile sunt limitate doar in 25 de departamente. O exceptie este acordata parintilor care trebuie sa isi ia copiii de la scoala si persoanelor care pleaca de la serviciu.De asemenea, comertul si serviciile publice vor fi inchise…

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat miercuri cel mai mare numar de contaminari cu SARS-CoV-2 detectate in decurs de 24 de ore, in timp ce Marea Britanie a inregistrat un nou maxim de decese asociate Covid-19, anunța news.ro. Miercuri seara, autoritatile spaniole au anuntat 195 de decese…

- „Deși am experiența, sunt incantat”, a spus primul ministru israelian, menționand ca Israelul este prima țara din lume in ceea ce privește rata vaccinarilor. „Sunt sigur ca toți cetațenii Israelului care sunt pe cale sa primeasca a doua doza de vaccin sunt entuziasmați ca mine... Primul transport uriaș…