Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi, 20 ianuarie, legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID 19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP.Proiectul…

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP. Proiectul…

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada.

- Mii de oameni au ieșit în strada, sâmbata, în capitala Austriei pentru a protesta împotriva planurilor guvernului de a introduce vaccinarea obligatorie împotriva Covid-19 pentru toata lumea începând de luna viitoare, relateaza Reuters.„Guvernul…

- Mii de persoane au iesit la proteste, in strada, sambata la Viena pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de introducere a vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 pentru toti incepand de luna viitoare, relateaza Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire…

- Occidentul impune masuri tot mai dure pentru a limita raspandirea Sars-COV-2, iar noua tulpina, Omicron, grabeste introducerea de amenzi pentru nevaccinati sau chiar vaccinarea obligatorie. Austria, cu un nivel de vaccinare anti COVID-19 de 65,2-, a decis introducerea imunizarii obligatorie din februarie,…

- Uniunea Europeana ia in calcul introducerea obligativitatii vacccinarii anti-COVID ca reactie fata de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, mult mai contagioasa, a declarat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem in UE si daca se decide ceva ar fi bine sa ne conformam.…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput luni in Austria, decizie luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii numarului de infectii. Austriecii isi vor putea parasi locuintele doar pentru a merge la locul de munca, pentru cumpararea bunurilor de stricta necesitate…