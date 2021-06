Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 28 mai, va avea loc inaugurarea centrului de vaccinare drive-thru amenajat pe platoul Targului Pucheni din Șoseaua Salaj.Doritorii vor putea sa se imunizeze in cele doua puncte de vaccinare amenajate de Primaria Sectorului 5 și avizate de Direcția de Sanatate Publica incepand de sambata, 29…

- Vineri, 28 mai, va avea loc inaugurarea centrului de vaccinare drive-thru amenajat pe platoul Targului Pucheni din Șoseaua Salaj.Doritorii vor putea sa se imunizeze in cele doua puncte de vaccinare amenajate de Primaria Sectorului 5 și avizate de Direcția de Sanatate Publica incepand de sambata, 29…

- Mai putin de 300 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, sambata si duminica, pana la ora 17:00, la centrul drive-thru deschis in municipiul Piatra Neamt. La centrul de acelasi tip deschis in Roman au fost mai multe persoane dornice sa se vaccineze.

- Maratonul vaccinarii din Capitala a intrat in cea de-a treia zi și ultima. Pana duminica dimineața, peste 12.000 de persoane s-au vaccinat la centrele de la Sala Palatului și Biblioteca Naționala, potrivit digi24.ro. La maratonul vaccinarii de la Sala Palatului și Biblioteca Naționala au venit tineri…

- Peste 80 de persoane care nu erau programate s-au prezentat, sambata dimineata, pentru a fi imunizate in centrul de vaccinare deschis la Ateneul "Nicolae Balanescu" din Giurgiu. Numarul celor imunizati fara a fi fost programati, in prima parte a zilei de sambata, depaseste numarul celor care erau…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala. Zeci de persoane asteptau in masini, joi dimineata, sa se vaccineze la centrul drive-thru deschis…

- S-a deschis Centrul de vaccinare din Sangeorgiu de Mureș, strada Ratul Morii nr. 27, fosta 1297. Se vaccineaza (cu vaccin Pfizer-BioNTech) 6 persoane intr-o ora, intre orele 8 – 20 se ajunge la 72 persoane pe zi, inclusiv sambata si duminica). In prezent se lucreaza pe un singur flux de vaccinare, dar…

- In sectorul 4 din București s-a deschis al treilea centru de vaccinare.Vlad Niculescu, director executiv Primaria Sectorului 4: Funcționeaza cu 6 cabinete de vaccinare. Are o capacitate de 360 de persoane pe zi, care se pot vaccina in acest centru.Cei care vor sa se imunizeze in acest centru trebuie…