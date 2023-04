In cadrul American Association for Cancer Research, care a avut loc duminica, 16 aprilie, a fost confirmata eficacitatea vaccinului ARN mesager de la Moderna contra cancerului de piele, transmite presa internaționala. In colaborare cu laboratorul Merck, Moderna este in curs de a realiza a vaccinul ARN mesager contra melanomului – forma cea mai grava a cancerului de piele – ”personalizat”, ”conceput și produs pornind de la amprenta mutației unice, idenificata in tumora”, se precizeaza in comunicatul Moderna. In februarie anul acesta, Food and Drug Administration (FDA) a acordat calificativul…