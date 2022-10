Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a exportat 1,68 milioane de tone de produse agricole, de la data de 1 august, cand a intrat in vigoare acordul de deblocare a porturilor care au fost inchise de invazia rusa, dupa cum a raportat Turcia, tara prin care acestea trec si sunt verificate, transmite agentia EFE, citata de Rador. Intre…

- Ziarul german Bild a luat legatura cu o persoana care a ramas fara o mana dupa ce a fost atacata de un rechin. Povestea impresionanta, mai jos. Intr-o dimineața, Alain Llovera se afla pe plaja cu fratele sau și doreau sa faca surfing. Tanarul de 28 de ani se intinde pe placa și incepe sa vasleasca.…

- Motivul pentru care un rechin a ucis doua femei in Egipt a fost descoperit abia acum. Atacul rechinului in Marea Rosie, soldat cu moartea a doua turiste, dintre care una romanca, in statiunea Hurghada, din Egipt, s-a produs dintr-un motiv anume. Care este explicația, vedeți un pic mai jos. De ce a ucis…

- Atat suceveanca Roxana Donisan, cat și turista austriaca au fost ucise in Marea Roșie, in Egipt, de un singur rechin, este concluzia comisiei de specialitate de la protectoratul Marii Rosii si de la Asociatia de Conservare si Protectie a Mediului din Hurghada, Egipt, care a investigat acest caz, ...

- Atacurile rechinilor in Marea Rosie, care s-au soldat cu moartea a doua turiste in statiunea Sahl Hashish, din Egipt, s-au produs deoarece pestii marini rapitori se aflau in sezonul de reproducere si cautau mancare in apele mai putin adanci, potrivit unei comisii de ancheta.

- Trupul neinsuflețit al Roxanei Donisan, romanca ucisa de un rechin intr-o stațiune din Egipt in timp ce se afla in vacanța la Marea Roșie, a fost adus acasa. Sicriul cu trupul neinsuflețit al sucevencei ucise de rechin intr-o stațiune din Egipt, Roxana Alina Donisan, in varsta de 44 de ani a ajuns…

- Trupul romancei ucise de rechin in Marea Rosie a fost repatriat. Sicriul a fost depus la capela unei biserici din Suceava. Familia si cunoscutii isi vor putea lua ramas-bun pana luni, cand va fi inmormantarea.

- Turiștii de pe o plaja din Turcia, printre care și romani, au tras o sperietura zdravana cand o aripa de rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa, informeaza Ziua de Cluj. Turiștii au intrat in panica, iar un barbat a intrat in apa cu o grebla sa alunge rechinul,…