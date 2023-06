Vacanța unor români s-a transformat într-un eveniment tragic. Ce s-a întâmplat Tragedie in apele din Lefkada, Grecia. Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in Marea Ionica, sambata, in zona insulei Lefkada din Grecia. Barbatul se afla in concediu impreuna cu soția sa. Din nefericire, cei doi nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-au aventurat in valurile agitate ale marii, deși acest lucru era interzis. Femeia a fost salvata de un salvamar, insa din pacate, pentru soțul ei nu s-a mai putut face nimic. Cadavrul barbatului a fost adus de valuri, la malul plajei Kathisma, potrivit ilefkada.gr . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

