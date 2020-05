Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri, la Iasi, ca romanii se pot gandi la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat, el adaugand ca autoritatile se gandesc, daca actuala etapa va merge bine, la deschiderea teraselor de la 1 iunie si deschiderea…

