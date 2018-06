Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia torentiala a facut prapad in Aiud, informeaza Romania TV. In doar cateva minute, strazile s-au umplut de apa, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Citeste si Alerta meteo de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina Din cauza lucrarilor nefinalizate de pe cateva strazi,…

- Romanii care vor sa-si faca vacanta la pret redus o pot face apeland la site-urile de anunturi, unde pot gasi tichete de vacanta la preturi reduse, insa atat vanzatorii, cat si cumparatorii si unitatile hoteliere comit o ilegalitate, scrie Mediafax. Pe site-urile de anunturi sunt puse in vanzare tichete…

- Romanii se intorc din minivacanta de 1 Mai si deja pe drumurile dinspre mare si munte se circula cu dificultate. De asemenea, in gara din Constanta este din ce in ce mai aglomerat, iar la vama Ruse sunt anticipate cozi la punctul de taxare. In plus, traficul pe Transfagarasan este blocat, din cauza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru ziua de 1 mai.

- In privinta preocuparilor legate de coruptie si rolurile legilor in stat, Romania ocupa locul trei in randul tarilor din UE, pe primele doua locuri situandu-se Bulgaria si Slovacia. „Mentionarea educatiei este interesanta deoarece aceasta nu apare prea des printre preocuparile majore ale populatiei…

- Elveția va continua procedeul de stabilire a un numar fix de cetațeni din Romania și Bulgaria carora le va da drept de ședere și, deci, de munca. Consiliul Federal a decis sa prelungeasca cu inca un an clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulații.

- Guvernul din Bulgaria se pregatește sa introduca taxa auto pentru poluare, ceea ce ar putea reduce drastic numarul mașinilor pe care romanii le inmatriculeaza la vecinii de peste Dunare. Masura pregatita la Sofia nu pare sa-i descurajeze pe șoferii romani, conform sursei citate. "Putem sa…