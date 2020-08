Un om de afaceri a incercat sa-și ucida soția in timp ce se aflau in statiunea Mamaia. Un om de afaceri din Bucuresti a fost retinut, vineri, fiind acuzat ca a incercat sa-si ucida sotia in timp ce se aflau langa un jacuzzi plasat pe terasa apartamentului unde erau cazati. Un barbat a incercat sa-și ucida soția in timp ce se aflau in jacuzzi, la Mamaia Omul de afaceri care și-a violat soția a incercat apoi sa o omoare. Barbatul beat si a incercat sa-si ucida sotia, in timp ce se afla pe balconul unui apartament din statiunea Mamaia, agresand-o fizic si tinand-o cu capul scufundat in jacuzzi. Procurori…