Vacanță cu riscuri pe litoralul Mării Negre de la apă, gogoși sau porumb fiert de la vânzători ambulanți Prof. dr. Carmen Dorobaț subliniaza ca bucuria vacanței pe litoral poate fi compromisa prin ”afecțiuni infecțioase care nu sunt puține și care pot aparea in acest sezon”. Iata cateva: infecția cu virusul hepatitic A, botulism, infecții determinate de enterovirusuri, transmise pe cale digestiva. ”Ca urmare, trebuie sa fim foarte atenti cu ceea ce inseamna igiena in general si in mod specific cu igiena personala. Spalatul mainilor cu apa si sapun inainte de masa este si va ramane esential; de asemenea, fructele si legumele trebuie spalate bine inainte de consum”, recomanda prof. dr. Dorobaț. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

