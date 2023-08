Vacanța cu mașina în Grecia, un lux. Prețul benzinei, în insulele turistice, sare de 2 euro litrul Romanii care au de gand sa plece cu mașina in vacanța, in Grecia, ar trebui sa-și reconsidere planurile. In insulele turistice, benzina ajunge la aproape 2,5 euro litrul. Cifrele oficiale arata ca prețul mediu la nivel Greciei se menține sub 2 euro datorita Greciei continentale – cu puține excepții – iar situația de pe insule pare scapata de sub control, scrie ziare.com Creșterea cererii datorata turismului, combinata cu costurile de transport și structura de piața oligopolistica sau monopolista de pe majoritatea insulelor, creeaza un cocktail exploziv. Prețurile pe insule populare din Marea Egee… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

