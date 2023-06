Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a declarat marti ca va oferi Bing ca motor de cautare implicit in chatbot-ul viral ChatGPT al OpenAI, aceasta fiind cea mai recenta cooperare intre cele doua companii, care se afla in centrul boomului inteligentei artificiale generative, transmite CNBC. Compania lui Bill Gates a investit miliarde…

- Interventia guvernelor pentru a reglementa dezvoltarea si utilizarea inteligentei artificiale (IA) va fi "cruciala" pentru a limita riscurile prezentate de aceasta tehnologie, a declarat marti, in fata unei comisii a Congresului american, Sam Altman, directorul OpenAI, creatorul interfetei ChatGPT,…

- Google si-a deschis miercuri chatbot-ul Inteligentei Artificiale (IA) Generative Bard unui numar de 180 de tari, in engleza, si anunta integrarea acestei tehnologii, in curand, multor altor platforme, inclusiv platformei cautarii online, relateaza AFP.”De sapte ani suntem, inainte de toate,…

- Obiectivul principal al acestui decodor este de a ajuta pacienții care nu pot sa vorbeasca, sa iși comunice gandurile prin intermediul unui computer. Dispozitivul revoluționar a inceput deja sa ridice semne de intrebare. Anumite voci spun ca este o incalcare clara a intimitații mentale. „Nu fac un apel…

- Google s-a grabit sa lanseze in stadiu de preview chatbot-ul Bard, in ciuda feedback-ului negativ primit de la propriii angajati, care nu au deloc cuvinte de lauda pentru acesta. Conform unor documente interne, angajatii Google care au lucrat cu chatbot-ul Bard inainte ca acesta sa fie lansat in mod…

- Autoritatile italiene au decis sa blocheze robotul conversational ChatGPT, acuzat ca nu respecta legislatia referitoare la datele personale si ca nu detine un sistem pentru verificarea varstei utilizatorilor minori, informeaza AFP.

- Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a publicat marți o scrisoare de șapte pagini cu titlul „Epoca AI a inceput” – in care iși prezinta parerile despre viitorul Inteligenței Artificiale (AI) si evoluția omenirii. Scrisoarea a sosit in aceeași zi in care Google și-a lansat chatbot-ul AI, Bard, care se…