Va începe restaurarea unui „obiectiv” parizian vizitat. Ce trebuie să știe turiștii Obeliscul din Luxor, situat in Place de la Concorde din Paris, va fi restaurat incepand din ianuarie 2022, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la descifrarea hieroglifelor egiptene de francezul Jean-Francois Champollion, potrivit EFE. Ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot-Narquin, a anuntat ca restaurarea monumentului se va face gratie „unui mecenat al competentelor”, se arata intr-o nota a ministerului, citata de agerpres.ro. Acest mecenat consta in punerea la dispozitie de resurse umane si materiale pentru aceste lucrari de catre firma Karcher, lider mondial in domeniul tehnologiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

