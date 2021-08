Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a anuntat vineri, 27 august, ca se asteapta la inca o jumatate de milion de refugiati afgani in 2021, a notat agenția France Presse, preluat de News.ro . „In termeni de cifre, ne pregatim de aproximativ 500.000 de noi refugiati in regiune. Este scenariul cel mai pesimist”,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a condamnat vehement, joi seara, atentatele produse in zona Aeroportului din Kabul si a avertizat ca armata americana ii va depista pe teroristii care le-au comis. „Teroristii au atacat Aeroportul din Kabul, iar evaluarile serviciilor noastre de informatii atribuie responsabilitatea…

- Statele Unite și aliații sai se grabesc sa evacueze cât mai mulți oameni din Afganistan - cetațeni ai țarilor lor, dar și colaboratori afgani - înainte de termenul limita de 31 august, pe fondul deteriorarii situației, dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis joi 85 de oameni,…

- Joe Biden a mârâit un ”da-o dracului” acum peste un deceniu când a fost întrebat daca Statele Unite au obligația de a proteja afganii de talibani, arata relatari care au revenit în atenția publica, citate de New York Post.Actualul comandant suprem al…

- Premierul Florin Cițu a facut un apel la romanii care se afla in Afganistan sa contacteze Ambasada Romaniei din Pakistan. Aceasta, in condițiile in care un avion militar a fost trimis deja pentru evacuarea a 27 de romani aflați pe aeroportul din Kabul.

- Joe Biden s a adresat, in aceasta noapte, de la Casa Alba, americanilor, pe tema situatiei din Afganistan, care a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani.Joe Biden a pastrat tacerea pana acum in fata celei mai grave crize de la alegerea sa.Joe Biden, presedintele SUA: Americanii nu pot si nu trebuie…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Tarile NATO vor continua sa sprijine guvernul de la Kabul si fortele de securitate afgane „pe cat posibil” si isi vor mentine in continuare personalul civil din ambasade in Afganistan, in ciuda amplei ofensive declansate de catre talibani care controleaza in acest moment mare parte din tara, declara…