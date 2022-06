Va fi repusă în funcțiune: Totul despre Mocănița din Țara Moților! Mocanița de la Crișcior, din Țara Moților, va fi repusa in funcțiune in aceasta vara pentru a-i plimba pe turiști și localnici. Trenul de epoca, tractat de locomotiva cu aburi, va circula, incepand din data de 2 iulie, in fiecare sambata și duminica, pana in 11 septembrie, potrivit Rador. Mocanița transporta pe vremuri ortacii din Țara Moților la Mina Gura Barza, iar acum ii bucura pe cei care iși doresc o plimbare de neuitat cu batranul tren, tractat de o locomotiva cu aburi. Plecarile sunt programate la orele 11.00, 13.00 și 15.00 din gara din Crișcior și la orele 12.00, 14.00 și 16.00 de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mocanița de la Crișcior pornește și pe timpul verii pentru a-i purta pe doritori pe șine cu istorie. Incepand din data de 2 iulie și pana in 11 septembrie, in fiecare zi de joi și vineri, mocanița va porni pe drumul vechi al liniei ferate inguste dintre Brad și Crișcior. Plecarile vor avea…

- Proiectul de lege elaborat de guvern privind exercitarea profesiei de bona a primit raport favorabil din partea senatorilor din comisiile de specialitate. Urmeaza acum votul in plenul Senatului ca prima camera sesizata. Proiectul de lege urmarește simplificarea activitații de bona pentru un acces mai…

- Doar masinile cu numere de inmatriculare din Ungaria pot alimenta de saptamana trecuta la pretul plafonat de 480 de forinti (6,07 lei) pentru un litru de benzina. Guvernul maghiar a dorit astfel sa puna capat „turismului de benzina”, cum a numit Gulyas Gergely, ministrul cancelariei, fenomenul prin…

- La Centrul Multifunctional pentru Tineri din Alexandria se va juca piesa de teatru „Barbatii la 40, Femeile la 43”, scrisa si regizata de Octavian Strunila, scenografie Maria Nicola. Piesa se va juca marti, 24 mai 2022, ora 19.00, la Centrul Multifunctional pentru Tineri din Alexandria. Din distributie…

- Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaze catre clienții din Europa este inca o incercare…

- Spaniolul Fernando Alonso are 40 ani și este dublu campion mondial de Formula 1. El a dezvaluit cat va mai pilota pe circuitele de Formula 1. Alonso a asigurat vineri ca spera sa piloteze in Formula 1 „inca doi sau trei ani”, informeaza AFP. Sub contract cu Alpine din 2021, Alonso nu intentioneaza deocamdata…

- Mai mulți refugiați au incercat sa ajunga in Romania prin Munții Maramureșului. O persoana a murit iar o alta a fosta gasita degerata. A fost nevoie de intervenția salvatorilor montani. In cursul nopții, la ora 2.48, la 112 a fost anunțat ca o persoana ratacita a fost gasita de catre doi salvatori din…

- Pretul energiei in Franța a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, din cauza intreruperilor la reactoarele nucleare, transmite Bloomberg. Operatorul de retele electrice din Franta a cerut companiilor si gospodariilor sa reduca consumul de energie pentru a face fata cererii, cuplata cu vremea…