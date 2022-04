Va fi deschis: Misteriosul sarcofag de plumb din Catedrala Notre Dame (VIDEO) Un sarcofag de plumb descoperit recent in catedrala Notre-Dame din Paris va fi deschis in curand la Institutul medico-legal din Toulouse (sud-vest), urmand sa-si dezvaluie secretele ”cu respectarea” legislatiei privind ramasitele umane, dupa cum au anuntat joi responsabilii sapaturilor arheologice, menționați de AFP. Sarcofagul antropomorf, datand cu aproximatie din secolul al XIV-lea, a fost scos la iveala in luna martie, cu prilejul sapaturilor arheologice prealabile lucrarilor de reconstructie a flesei catedralei, distrusa partial de incendiul din aprilie 2019. Ingropat la 20 de metri sub pamant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sarcofag de plumb descoperit recent in catedrala Notre-Dame din Paris va fi deschis in curand la Institutul medico-legal din Toulouse (sud-vest), urmand sa-si dezvaluie secretele ''cu respectarea'' legislatiei privind ramasitele umane, au anuntat joi responsabilii sapaturilor arheologice, informeaza…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, prin Facultatea de Inginerie și Consiliul Județean Bacau organizeaza marți, 12 aprilie 2022, ora 15.00, in Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, Conferința cu titlul „Criza energetica: o provocare sau o oportunitate pentru spațiul european?”,…

- Lingou de 250 de grame, dintr-un aliaj galben, extras din abdomenul unui barbat roman: Caz inedit raportat politiștilor de catre medici Lingou de 250 de grame, dintr-un aliaj galben, extras din abdomenul unui barbat roman: Caz inedit raportat politiștilor de catre medici Poliția municipiului Cluj-Napoca…

- O femeie de 84 de ani, aflata in moarte cerebrala va salva viața mai multor persoane, dupa ce organele sale au fost prelevate de medici din Cluj, Targu Mureș și București. Rinichii femeii se afla acum la Institutul de Transplant Renal din Cluj.

- Fiecare tara are nevoie de propriile sale mituri. Unele fac parte din spiritualitatea profunda a natiunii, iar altele tin mai mult de cultura orala conjuncturala. Indiferent de natura lor, miturile intretin o nevoie de repere, de certititudini, de aspiratii nationale, regionale sau locale. Imi satisfaceam…

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina a provocat manifestații in intreaga lume, sute de mii de oameni ieșind in strada pentru a condamna razboiul. Dar furia fața de liderul rus a captat și o victima nevinovata: un restaurant canadiano-francez, denumit Maison de la Poutine. Restaurantul a primit extrem…

- Biologul Francois Gros, care a contribuit la dezvoltarea biologiei moderne, in special la descoperirea ARN mesager, a decedat vineri la varsta de 95 de ani, a anunțat, duminica, Academia Franceza de Științe, scrie presa franceza. Francois Gros a decedat la 18 februarie, a declarat Etienne Ghys, matematician…