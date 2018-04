Va candida Dacian CIOLOȘ la alegerile prezidențiale? Răspunsul fostului premier „Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid. Pentru toate candidaturile avem proceduri prevazute in statut. Nu vreau sa intind speculatiile mai mult. Domnul Iohannis stie foarte bine ca are sustinerea mea, am lucrat foarte bine. Dupa ce partidul va exista, ne vom exprima modul de abordare pentru alegeri. Scopul nostru e sa construim o alternativa politica pentru Romania. Implicarea catorva oameni in politica nu va rezolva problema, important e sa facem acest lucru impreuna. Avem nevoie sa actionam impreuna. Societatea civila va juca un rol foarte important in acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

