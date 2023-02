Va avea Românie probleme cu gazele în luna februarie? Ce spun cifrele ”Romania nu are nicio problema in asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece, stocul Depogaz fiind in acest an mai mare cu 780 de milioane de metri cubi, in comparatie cu perioada similara a anului trecut”, a transmis sambata compania intr-un comunicat. Cantitatea de gaze naturale aflata in depozitele de inmagazinare subterana este de 1.880.000.000 de metri cubi, iar gradul de umplere total al depozitelor de gaz este de 61,5% in ultima luna de iarna din acest sezon rece, precizeaza Depogaz. ”Functionarea serviciului de extractie gaze naturale din depozite se desfasoara in bune conditii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

