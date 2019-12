Anunț important pentru șoferii care merg la cumparaturi in unele centre comerciale din Timișoara. Reprezentanții primariei informeaza ca, astazi, Comisia de Circulație s-a intrunit de urgența pentru a analiza faptul ca unele centre comerciale/supermarket-uri practica blocarea rotilor mașinilor, ai caror șoferi parcheza in parcarile acestora. Totodata, percep taxe de deblocare. Primaria Timișoara a aratat, prin […] Articolul V-ați trezit cu roțile blocate in parcarile unor magazine? Primaria Timișoara anunța ca masura este una ilegala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .