V-ati obisnuit cu munca la domiciliu? Doar 12% dintre companii estimeaza ca pandemia va declansa o regandire fundamentala a mobilitatii lucratorilor Criza pandemica i-a facut pe multi sa se gandeasca daca si in ce masura ar fi mai bine sa dea angajatilor libertatea de a lucra de acasa. In ceea ce ii priveste pe angajati, parerile sunt ceva mai divergente, semn ca nu toti apreciaza libertatea si ca pentru multi conteaza destul de mult conceptele de birou si socializare. Analize recente arata insa ca nu sunt asteptate prea mari schimbari, pe aceasta linie, dupa momentul stoparii pandemiei.

Astfel, doar 12% dintre companii estimeaza ca pandemia va declansa o regandire fundamentala a mobilitatii lucratorilor si 20% se asteapta ca numarul relocarilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

