UTILBEN, cea mai rapida crestere la vanzarea de utilaje SUNWARD

UTILBEN, companie lider de piata in Romania la vanzarea de utilaje second-hand si cu o crestere semnificativa in comercializarea de echipamente noi, a primit cea mai inalta distinctie din partea SUNWARD, unul dintre cei mai mari producatori de utilaje din China si locul 34 la nivel mondial. Compania UTILBEN a primit titlul de "Best Dealer", pentru cea mai rapida crestere a vanzarilor si cea mai mare cota de piata.



La Changsha, in China, peste 500 de lideri ai industriei de utilaje de constructii, din peste 100 de tari, au participat la o grandioasa ceremonie organizata cu ocazia aniversarii…