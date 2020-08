Stiri pe aceeasi tema

- Membrii USR și PLUS se reunesc sambata intr-un congres online pentru a adopta protocolul de fuziune al celor doua partide. La Congres vor participa 3.200 de delegați care vor asista, de la distanța, la prezentarea programului, luari de cuvant și vot, a declarat deputatul USR Ionut Mosteanu, pentru Agerpres.

- Delegati ai USR si ai PLUS se vor reuni sambata, intr-un Congres desfasurat online, in vederea adoptarii protocolului de fuziune a celor doua partide. Intr-o prima etapa, cele doua formatiuni vor organiza cate un Congres separat, urmate de o reuniune comuna, la care vor lua parte cate 1.600 de delegati…

- Actiunile Facebook au avansat joi cu 7% in timpul tranzactiilor care au avut loc dupa inchiderea oficiala a bursei, dupa ce operatorul celei mai utilizate platforme de socializare din lume a raportat o crestere de 11% a veniturilor, cea mai mica din istoria sa, dar totusi cu mult mai mare fata de avansul…

- Departamentul de Stat american a aprobat o propunere de vanzare catre Taiwan a unui pachet de reinnoire a certificarii si modernizare a rachetelor Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3), informeaza dpa. Congresul SUA a fost notificat joi cu privire la tranzactie, care nu include rachete noi, ci doar…

- Primarul general al Municipiului București, Gabriela Firea, care deține și funcția de președinte al Filialei București a PSD, a anunțat ca este foarte probabil ca PSD sa organizeze un congres la inceputul lunii august. Ea a anunțat public ca la congres il va susține pe Marcel Ciolacu pentru funcția…

- Deputatul Andrian Candu anunța ca Pro Moldova a fost inregistrat oficial in calitate de partid politic. Candu a menționat ca au fost create 23 de organizații teritoriale, au fost colectate peste 6 mii de semnaturi, iar la inceputul lunii a fost organizat Congresul de Constituire a Partidului Politic.…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu acuza lideri ai partidului ca au mentalitați care-i ajuta pe adversarii partidului sa foloseasca eticheta de 'Partid Comunist'. Este nevoie ca Congresul PSD sa consfinteasca o schimbare de mentalitate a partidului, considera acesta.„(La Congres) Directia…

- Bogdan Banu locuieste in blocul cel mai apropiat de Casa Alba si de Congresul SUA, chiar in fata sediului FBI Washington. Romanul este stabilit de 22 ani in Washington si marturiseste ca este cea mai grava criza pe care a vazut-o pe pamant american.