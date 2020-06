Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport de adoptare unui proiect de lege care prevede ca stimulentul de risc se acorda si pe perioada starii de alerta, nu doar a starii de urgenta, personalului de specialitate medico-sanitar implicat direct in tratarea pacientilor suspectati si diagnosticati…

- Inițiativa a fost adoptata cu 90 de voturi "pentru", un vot "impotriva" și 39 de abțineri. Potrivit proiectului de act normativ, se declara nule toate procesele-verbale de contravenție emise in baza articolului 28 din ordonanța de urgența 1 din 1999, adica acele amenzi uriașe, cuprinse intre…

- Intr-un raspuns oficial pentru Libertatea, reprezentanții ministerului au susținut ca procedura nu s-a incheiat inca și ca s-ar fi primit 43 de oferte de la operatori economici. Ministerul Sanatații a lansat, la 29 mai, o procedura de negociere pentru a cumpara intre 90 de milioane și 115 milioane maști…

- Din amenizile în valoare de apoape 600 de milioane de lei, aplicate în perioada starii de urgența, la buget au ajuns, din plata lor, doar 100 de milioane. Datele au fost anunțate de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Dar nici cele 100 de milioane nu vor ramâne acolo,…

- Credere solicita Ministerului Finantelor Publice demararea unui control tematic la bancile comerciale, in contextul in care OTP Bank incalca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2020 privind suspendarea platii ratelor, incasand sume necuvenite de la consumatorii din Romania, a anuntat miercuri asociatia.…

- Parintii isi pot lua zile libere si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, au decis miercuri deputatii, prin adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2020. Proiectul, care a fost sustinut in plen de toate grupurile parlamentare si…

- In cadrul programelor de sprijinire a firmelor care au avut de suferit din motive de carantina și masuri anri-corona, Guvernul a emis o Ordonanța de Urgența la gata de presa. In Monitorul Oficial a fost publicata ordonanța de urgența (OUG) 63, care reglementeaza modul in care guvernul va aloca 200 de…

- Guvernul Orban a aprobat, in sedinta de joi, 30 aprilie, o ordonanta de urgenta privind desfasurarea unei campanii de informare si de sprijinire financiara a presei. "Ca urmare a necesitarii desfasurarii unei campanii ample de informare cu privire la regulile care vor trebui urmate dupa finalizarea…