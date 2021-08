Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta USR PLUS in coalitia de guvernare este puternic legata de desfiintarea SIIJ, de depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, a declarat copresedintele formatiunii Dacian Ciolos. „Trebuie sa recunoastem ca prezenta noastra in coalitie e legata puternic de capacitatea noastra de…

- E ruptura totala in formațiunea condusa in prezent, in parteneriat, de Dan Barna și Dacian Cioloș! Oamenii lui Dan Barna dau carțile pe fața.Echipa lui Barna anunța ca vrea la guvernare fara oamenii lui Cioloș. Citește AICI cum au DAT CARȚILE PE FAȚA oamenii lui Barna: Cioloș și ai sai, SCOȘI DIN JOC!…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca spera ca pana la toamna sa se gaseasca in Coalitie formula de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Legat de Sectia Speciala, dincolo ca pentru noi, pentru USR PLUS, intr-adevar…