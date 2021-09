Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- PNL are ședința de BPN, in care ar trebui sa decida daca premierul ii revoca pe toți miniștrii USR PLUS din Guvern, daca aceștia nu vin la ședința de guvern de la ora 16. Singura excepție ar fi Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, pe considerentul pandemiei, conform unor surse din tabara lui Cițu. Numai…

- Ședința de Guvern cu interimarul de la justiție Lucian Bode va avea loc vineri, de la ora 16, astfel ca Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. De altfel, premierul Florin Cițu a anunțat inca miercuri seara, cand l-a revocat pe ministrul…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. UPDATE. USR PLUS a anunțat ca secretarii de stat PNL care vor semna in locul miniștrilor absenți,…

- Deputatul PSD Laura Vicol explica adevaratele mize ale “cartofului fierbinte” din Guvern, proiectul Anghel Saligny și amenințarile penale dintre partenerii din coaliție. “Avem un premier care acuza miniștrii USR de abuz de putere pentru ca nu emit avizele destinate dragului de program pentru cumparat…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …