USR-PLUS nu mai vrea domiciliul pe cartea de identitate ​Dan Barna vrea sa-i convinga pe colegii de Coaliție ca eliberarea actului de identitate sa nu fie conditionata de specificarea adresei de domiciliu.



"Un alt element important pe care îl vom discuta la coalitie si îl vom propune colegilor nostri este acela de a nu mai avea, cum e situatia foarte multor state europene, de a nu mai avea domiciliu pe cartea de identitate, de a desface aceasta legatura, cumva artificiala, în care identitatea omului este conditionata de existenta domiciliului pe cartea de identitate, pentru ca asta ar permite si o participare la vot mult… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

