USR PLUS, mesaj pentru PNL: Avem o responsabilitate mare față de guvernare Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca Alianța USR-PLUS este pregatita sa-și asume guvernarea alaturi de PNL. Declarațiile președintelui PLUS vin inainte de publicarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare. Cioloș a mai adaugat ca o colaborare cu UDMR pentru guvernare „devine indispensabila”. „Am ințeles mesajul alegerilor. Avem o responsabilitate mare fața de guvernare (…) USR-PLUS e gata sa-și asume guvernarea alaturi de PNL, iar in aceste condiții UDMR devine indispensabil”, a declarat Dacian Cioloș, intr-o conferința de presa. Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

