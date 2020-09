Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumscriptie Municipal (BECM) Botosani a hotarât, marti, renumararea tuturor voturilor nule din sectiile de votare din municipiul Botosani, a declarat pentru Agerpres presedintele BECM, Dorica Turcanu.BECM a admis o contestatie depusa de Partidul National Liberal…

- „Scorurile care s-au inregistrat arata foarte clar ca Iasul si toate celelalte orase mari ale Romaniei au ales un alt drum. Sper sa fie clar pentru toti ca este drumul schimbarii, care trebuie sa recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore fata de celelalte orase mari ale Europei si ale Romaniei…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea. „Este cert ca domnul Florin Birta…

- Dumitru Șuman, consilier local in funcție, aflat pe lista PSD pentru Consiliul local al comunei Vadu Moldovei, și Mihai Sandu, care candideaza la randul sau pentru un post in Consiliul Local, au fost filmați, in timp ce transporta alegatori la secția de vot, scrie Stirisuceava.net. Potrivit…

- Catalin Cherecheș : baimarenii și groșenii nu sunt bataia de joc a liberalilor falși! Apel pentru cetațeni pentru a “salubriza” Primaria Groși ! Catalin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare : “Ipocrizie și minciuna. Așa se poate descrie in doar doua cuvinte ceea ce se petrece la varful administrației…

- „Adevarata dilema de la Iasi: PNL a racolat primarii PSD sau primarii PSD au racolat organizatia PNL? Ministrul Costel Alexe, presedinte al organizatiei judetene PNL Iasi, se lamenta ca USR critica PNL si se intreba retoric «cum vom putea bate palma» dupa alegeri. Raspunsul meu este foarte simplu: USR…

- La Iasi au fost evidentiati, printr-o manifestare, elevii care au absolvit cu media zece examenul de Evaluare Nationala sau cel de Bacalaureat. 50 de absolventi de clasa a 8-a, precum si 18 de clasa a 12-a, din judetul Iasi, au obtinut nota maxima, numarul total situand judetul in primele cinci locuri…