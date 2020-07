Presedintele PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu a raspuns duminica apelului la intelepciune formulat de liderul PNL Ludovic Orban in legatura cu necesitatea unei aliante pentru desemnarea candidatilor la primariile de sector, precizand ca intelepciune nu inseamna sa pretinzi ca poti castiga alegerile singur atunci cand in ultimii 15 ani nu ai depasit 15% si ca singura conditie pe care USR-PLUS o pun pentru realizarea unei aliante pentru Bucuresti este desemnarea unor candidati care sa nu fie doar anti-PSD, dar sa nu fi avut legaturi cu PSD in ultimii 10-15 ani.

