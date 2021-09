Stiri pe aceeasi tema

- ​USR-PLUS a solicitat din nou, marți, convocarea Birourilor Permanente reunite pentru stabilirea unui calendar de dezbatere și vot al moțiunii de cenzura. Liderul de grup de la Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a depus o solicitare în acest sens catre conducerea Parlamentului. Demersul liderului…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS Ionuț Moșteanu a declarat ca moțiunea de cenzura nu se va dezbate astazi in plenul reunit, acuzand PSD și PNL ca „sunt bloc in spatele lui Florin Cițu”. „Am trimis o scrisoare celor doi președinți ai Camerelor. Dna Anca Dragu a facut de ieri o scrisoare catre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si presedinta Senatului, Anca Dragu, au convocat o sedinta comuna a Parlamentului pentru joi la ora 16:00, in vederea citirii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu, depusa de USR PLUS si AUR. Liderii celor doua Camere invoca patru decizii CCR…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a fost convocat pentru joi, la ora 16,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura intitulate ‘Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai! Florin Citu trebuie sa plece!’. Plenul a fost convocat de catre presedintii celor doua Camere,…

- Prefecții și subprefecții USR PLUS NU iși vor depune demisiile. „Daca vrea sa ii dea afara, sa ii dea afara” Prefecții și subprefecții USR PLUS NU iși vor depune demisiile. „Daca vrea sa ii dea afara, sa ii dea afara” Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat marti ca membrii de partid…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri, 3 septembrie, și sambata, 4 septembrie, nu s-a intrunit cvorumul. Vicepremierul…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat absenta liderilor PNL si PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. “Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii de cenzura. Au lipsit din nou liderii…