USR-PLUS cere demisia lui Cîțu, pentru a rămâne la guvernare USR-PLUS cere același guvern, aceiași miniștri dar un alt premier, tot din partea PNL. Declarațiile au fost facute miercuri seara de Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS la Camera Deputaților. Intrebat daca se așteapta ca Florin Cițu sa-și dea demisia, Moșteanu a spus ca da, in caz contrar Alianța va ieși de la guvernare. „Ma aștept sa fie om de stat. Daca nu și-o da, Guvernarea va mai dura foarte puțin și va pierde mai mult ca sigur și postul de președinte”, a declarat Moșteanu la Digi24. „Toate portofoliile din Coaliție vor ramane așa cum au fost negociate in Coaliție. Mi se pare inacceptabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

