USR organizează la Bucureşti, în perioada 9 - 11 august, Zilele Diasporei Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Salvati Romania din bd. Aviatorilor nr. 9, unde peste 50 de membri ai USR Diaspora vor prezenta activitatea filialei si perspectivele de viitor ale acesteia.



In cele trei zile, senatorul USR de diaspora Radu Mihail va sustine mai multe ateliere de dezbateri si audiente cu cetatenii.



"Oamenii din diaspora au o perspectiva diferita asupra Romaniei. Majoritatea dintre ei au pastrat legaturi stranse cu tara, unde au familii sau prieteni, si le pasa de evolutia Romaniei. In acelasi timp, au experienta vietii in alte societati. (...) Aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de intiativa civica ‘Impreuna pentru A8’ si Asociatia ‘Moldova vrea autostrada’ organizeaza, sambata, un mars motorizat spre Bucuresti, la care sunt asteptate peste 1.000 de vehicule, cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara autostrada. ‘Vehiculele participante…

- Peste 500 de masini sunt asteptate sa plece din judetele Moldovei pentru a intra, in coloana, in Bucuresti, in cadrul unui mars de protest „motorizat” menit a atrage atentia autoritatilor centrale ca, fara o autostrada, Moldova nu poate iesi din saracie. Actiunea inedita este organizata de catre Grupul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca (...sambata), 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza un mars motorizat spre Bucuresti cu scopul de a atrage atentia asupra faptului…

- AVERTIZARE INFOTRAFIC: MARS MOTORIZAT DINSPRE MOLDOVA CATRE CAPITALA IN DATA DE 19 MAI 2018 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza…

- Maine, 19 mai 2018 , Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza un mars motorizat spre Bucuresti cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara infrastructura de tip autostrada. Vehiculele participante la mars…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…