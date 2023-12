Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor a primit votul final in Parlament. A fost adoptata cu 199 de voturi „pentru”, 39 de voturi „impotriva” și 17 abțineri, alaturi de un deputat care nu a votat.Proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii a primit votul final, luni, 20 noiembrie, in Camera Deputaților,…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Proiectul legii pensiilor va intra luni in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, dupa cum a decis saptamana trecuta Biroul permanent al forului legislativ.Deputatii Comisiei pentru munca se vor reuni in sedinta luni, 20 noiembrie, de la ora 11,00. Termenul…

- Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru majorarea pensiilor, așa cum ne-am asumat, ministrul Boloș sa se ocupe de combaterea evaziunii fiscale, de creșterea colectarii și de digitalizarea Finanțelor, afirma senatorul PSD Mihai Fifor, scrie Mediafax.„Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru…

- Guvernul Romaniei adopta in ședința de joi, 9 noiembrie, proiectul legii pensiilor, care urmeaza sa fie trimis pentru dezbatere și apobare in Parlament. Premierul Ciolacu promite eliminarea inechitaților și majorarea pensiilor.„Astazi avem pe masa Guvernului proiectul noii legi a pensiilor din sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca prin atacarea la CCR a legii pe care si-a asumat raspunderea in Parlament s-a pierdut deja un miliard de lei, din reorganizare si din combaterea evaziunii. ”Ministrul de finanțe este un om foarte, foarte responsabil si incercam impreuna sa gasim solutiile cele mai…

- Deputatul USR Monica Berescu sustine ca Guvernul intarzie achizitionarea bratarilor electronice pentru protejarea victimelor violentei domestice, in conditiile in care exista o lege care prevede masuri de sprijin, iar numarul de incidente prin lovire in familie creste in fiecare an, scrie news.ro .…

- ”Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Guvernul Romaniei este puternic angajat in sustinerea cresterii economice, reducerea cheltuielilor…