- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu reprezentantii mediului de afaceri pe tema relansarii economice. Presedintele a afirmat ca a discutat despre eforturile companiilor din Romania de a se adapta situației de criza pe care o traversam, dar și despre cum vede mediul de afaceri reluarea activitaților…

- Traim vremuri confuze, dar și inedite. Criza actuala a izolat miliarde de oameni in carantina și reprezinta o amenințare la modul nostru de viața, social și economic. Suntem distanțați pe la casele noastre, insa acum, mai mult ca oricand – este important sa fim aproape. Mai aproape de ceea ce inseamna…

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: ”Este clar ca Romania traverseaza o criza economica uriașa, generata de pandemie. Nu poți pune in discuție pierderile economice generate de masurile luate pe perioada de urgența, fara a avea in vedere ca asta ne-a ferit, practic , de infectarea comunitara…

- Family Tel: Salvați Copiii și Digi Romania lanseaza 0800.070.009 – linie telefonica gratuita pentru parinții ai caror copii intampina dificultați emoționale și comportamentale in perioada de izolare sociala. In aceasta perioada, oricat am dori sa ne protejam de evenimentele care zdruncina ritmul obișnuit…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI) Kristalina Gheorghieva preconizeaza ca o recesiune mondiala va afecta 170 de tari in 2020, una dintre ”cele mai grave consecinte economice de la Marea Depresiune” din 1929 ale acestei ”crize fara pereche” provocata de noul coronavirus. FMI…

- In contextul consecintelor negative ale epidemiei de coronavirus pentru economie si piata locurilor de munca, 91,7% dintre romani apreciaza ca fiind „foarte importanta si importanta” sprijinirea de catre stat a firmelor care au dificultati economice, iar 93,6% ca fiind „foarte importanta si importanta”…

- In aceste momente dificile pentru țara, este nevoie de masuri urgente pentru susținerea sectoarelor afectate și pentru salvarea locurilor de munca. Pe fondul crizei generale, cauzata de coronavirus, parlamentarii PSD au depus, astazi, la Parlament un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere…

Propunerea de declarare a starii de alerta pentru finalizarea rapida Spitalului Municipal, unde sa fie cazați suspecții de COVID-19 este criticata și de deputatul Ionel Palar, președintele PNL Bacau. „Dragoș Benea, președintele PSD Bacau și fost...