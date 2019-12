Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru copii se dubleaza. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul PSD privind majorarea alocatiilor pentru copii. Au fost 179 de voturi pentru, 29 de abtineri, iar trei deputati nu au votat. Proiectul pleaca la promulgare la presedintele Klaus…

- Legea inițiata de fostul președintel al PSD, Liviu Dragnea, și de senatorul Șerban Nicolae a fost trimisa la reexaminare de președintele Klaus Iohannis. Aceasta prevede ca rezerva de aur depozitata in strainatate sa fie repatriata, potrivit digi24.ro. Legea care prevede repatrierea aurului din strainatate…

- Ce moștenire ii lasa Teodorovici lui Cițu: “Trebuie sa venim cu un buget cat mai rapid. Depinde de ceea ce gasim in minister” Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti dimineata, ca va incerca sa prezinte un proiect de buget pana la jumatatea lunii decembrie. Noul ministru…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut doua declarații ambigue cu privire la proiectul privind închisoarea de la 1 la 6 ani pentru reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, dupa caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadența…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar "oamenii vor suferi", conform News.ro.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal? Tanara sechestrata și violata, ca Alexandra Maceșanu,…

- Indemnizatia de nepot ar urma sa fie primita de bunici in cazul in care parinții copilului decid sa renunțe la concediul de creștere a copilului și sa revina mai devreme la munca. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura se afla de puțina vreme in atenția senatorilor și are nevoie,…