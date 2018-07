Stiri pe aceeasi tema

- Pana in septembrie se lanseaza licitația pentru autostrada Comarnic-Brașov, spune premierul Dancila. acest proiect fiind realizat in Partaneriat Public Privat. Premierul a prezentat, luni, la Palatul Victoria, bilanțul primelor șase luni de guvernare și a transmis ca in perioada urmatoare, miniștrii…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, la bilantul de sase luni de mandat, ca Executivul a crescut salariile din domeniul sanatatii si din educatie, mentionand ca veniturile medicilor incep sa fie comparabile cu cele din Uniunea Europeana. "In domeniul sanatatii, cu certitudine cea…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La discutie au participat Frans Timmermans, prim-vice-presedinte al CE, si Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Peste 10.000 de persoane protestau duminica seara, in fața cladirii Guvernului, fața de modificarile la legile justiției. Alte cateva mii de persoane erau pe strazi in marile orașe. Sunt circa 3.000 la Timișoara, la Brașov-1.500, La Cluj-Napoca-5.000, la Sibiu-7.000. De asemenea, la Iași au ieșit in…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, solicita Guvernului sa pregateasca mai bine Presedintia Romaniei la Uniunea Europeana, manifestandu-si nemultumirea fata de afirmatiile facute duminica de catre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu."Este o…

- Blocajul din Sanatate bate la usa si solutiile nu par sa se arate. Liderii sindicali sunt de 6 ore fata in fata cu ministri si reprezentanti ai Guvernului si inca nu a fost anuntata nicio decizie de la Palatul Victoria. Intalnirea a fost solicitata de premierul Viorica Dancila, insa aceasta…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Intalnirea va avea loc in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. Printre temele abordate se vor numara nivelul inflatiei si indicele ROBOR.…

- “Consideram extrem de grav faptul ca in anul 2018 seful Guvernului promoveaza public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului, , fapt care interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integritatii fizice sau psihice…