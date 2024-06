Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a inceput pregatirile pentru inființarea și in Romania a comunitaților energetice, care sunt de fapt grupuri de prosumatori și consumatori care pot imparți intre ei electricitatea produsa. In Europa exista in acest moment peste 9.000 de astfel de comunitați, unde prețurile sunt mai…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, se arata intr-un comunicat de presa…

- Noile ținte energetice și climatice stabilite de Uniunea Europeana sunt dificil de pus chiar și pe hartie, nu doar in practica, in cazul Romaniei. Pentru a se alinia Pactului Verde European, Romania trebuie sa revizuiasca, pana pe 30 iunie, un document programatic esențial - Planul Național Integrat…

- Este nevoie de o viziune calibrata și integrata asupra proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni in Romania, care va intra, in perioada urmatoare, in a doua etapa de dezvoltare, transmite Ministerul Energiei, conform jurnalul.ro. „Susținem proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni…

- Este nevoie de o viziune calibrata și integrata asupra proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni in Romania, care va intra, in perioada urmatoare, in a doua etapa de dezvoltare, transmite Ministerul Energiei

- Ministerul Energiei pregatește abrogarea „taxei pe soare” pentru prosumatori printr-o ordonanța de urgența, a declarat ministrul Sebastian Burduja luni. Aceasta mișcare vine in urma clarificarii din partea Comisiei Europene, care a subliniat ca fiecare stat poate decide asupra aplicarii acestei taxe.…

- „Ministerul Energiei susține eliminarea taxei pe soare. De altfel, avem și raspunsul formal de la Comisia Europeana, care ne permite abrogarea acelui articol”, a spus Burduja, potrivit HotNews.ro.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a precizat ca este vorba despre o clauza de tipul „poate”, adica fiecare…

- Romania ar putea avea, in sfarșit, dupa mulți ani de incercari, o strategie energetica care vizeaza perioada 2025-2035, cu perspectiva anului 2050. Ministerul Energiei intenționeaza sa finalizeze, in urmatoarele zile, un proiect de strategie energetica, urmand sa fie supus dezbaterii publice, potrivit…