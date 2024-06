Incident incredibil in muncipiul Braila. In noaptea dintre 6 și 7 iunie, 4 tineri, membri PNL, au fost abuzați de Primarul Brailei, Marian Dragomir, viceprimarul Alexandru Jantea Crican si vicepreședintele Consiliului Județean Braila – Ciprian Ionuț Dobre, insoțiți de un grup de 15 persoane. Violența in campania electorala In urma evenimentelor, tinerii au sunat la […] The post VIDEO Primarul PSD din Braila a abuzat mai mulți tineri in noaptea de 6 iunie: ”Dați pe ei, rupeți-le dinții! Rupeți-le oasele!” appeared first on Puterea.ro .