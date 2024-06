Stiri pe aceeasi tema

- Aurul a atins noi maxime istorice, pe parcursul lunii aprilie 2004, dar pana la sfarșitul lunii, prețurile au scazut simțitor, arata Consiliul Modial al Aurului (WGC), intr-o analiza remisa, joi, ziarului Puterea. Relativa stabilitate s-a datorat achizițiilor pe piața Chinei și creșterii achizițiilor…

- Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 16% pana acum in acest an, aproape de 90 de dolari pe baril, in condițiile in care ingrijorarile legate de aprovizionare sunt din ce in ce mai mari.

- Inceputul de an a fost al criptoactivelor și acțiunilor din domeniul AI, acum, insa, se pare ca piețele au redescoperit metalele prețioase, arata intr-o analiza financiara, Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzacționare și investiții pe bursele internaționale.…

- Prețul graului a avut parte de o calatorie de-a dreptul „nebuna” in ultimii patru ani, cu fluctuații neobișnuite pentru aceasta marfa, se arata intr-o analiza a companiei de investiții XTB. Intr-o piața influențata masiv de factori geopolitici și meteorologici, ipoteza de baza este ca prețurile ar…

- Prețul aurului inregistreaza o creștere impresionanta, ajungand la un maxim fara precedent. Este cea mai mare creștere a prețului metalului galben de la inceputul anului. Fenomenul este pus pe seama conflictelor armate din diferite zone ale globului și pe relațiile incordate dintre state, ceea ce determina…

- Guvernanta slaba și deficitul fiscal sunt amenințari la credibilitatea suverana a Romaniei. Daca va continua in acest ritm, vor exista presiuni pentru retrogradarea ratingurilor țarii noastre. Romania s-ar putea imprumuta mai scum de pe piețele financiare internaționale Deși economia romaneasca va avea…

- Pretul aurului a continuat sa creasca atingand luni o noua valoare record. Motivele sunt multiple: In SUA, sunt semnale ca Rezerva Federala americana se apropie de momentul in care va reduce dobanzile, iar in China consumatorii au trecut la achiziții considerate „fenomenale”, aceștia cautand un loc…

- Preturile petrolului au urcat marti la maxime ale mai multor luni, pentru a doua sesiune consecutiva, in timp ce traderii au evaluat modul in care recentele atacuri ale Ucrainei asupra rafinariilor rusesti ar afecta livrarile globale de petrol, transmite Reuters, informeaza News.ro. Contractele futures…