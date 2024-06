Stiri pe aceeasi tema

- Nu iți irosi votul cu cei care nu conteaza. Partidul Național Liberal este marele partid al dreptei romanești și parte din cea mai mare familie europeana de dreapta – Partidul Popularilor Europeni

- Alegerile europarlamentare din acest sfarșit de saptamana reprezinta ocazia ca cetațenii europeni sa-și aleaga reprezentanții in instituțiile Uniunii Europene, insa un astfel eveniment major ar putea genera ecou important in economie și in piața, arata analiștii din cadrul XTB, companie de tranzacționare…

- Partidul Național Liberal este singura opțiune adevarata de centru-dreapta in alegerile de duminica. Exista o singura cale pentru ca dreapta sa caștige pe 9 iunie – votul pentru PNL. Național-liberalii sunt singurii care au dovedit ca pot apara cota unica și pilonul 2 de pensii, singurii care au sprijinit…

- Partidul Național Liberal este singura opțiune adevarata de centru-dreapta in alegerile de duminica. Exista o singura cale pentru ca dreapta sa caștige pe 9 iunie – votul pentru PNL. Național-liberalii sunt singurii care au dovedit ca pot apara cota unica și pilonul 2 de pensii, singurii care au sprijinit…

- Giorgia Meloni lasa fotoliul de premier pentru Bruxelles: Premierul italian și-a anunțat candidaturaDuminica, premierul italian Giorgia Meloni a anunțat ca va candida la alegerile europene din iunie, in incercarea de a stimula sprijinul pentru partidul sau, Frații Italiei, scrie Reuters.Votul…

- Partidul National Liberal, filiala Constanta sustine un pol electoral unit cu toate fortele de dreapta, pentru localitatea Agigea.A fost semnat protocolul de alianta electorala "Alianta pentru Agigea, impreuna cu echipele locale ale USR, PMP si ale Fortei Dreptei. "Protocolul electoral presupune sustinerea…

- Bucuria de a avea alaturi un prieten nu poate fi egalata de nimic, cu atat mai mult cu cat realizeaza temelia unui proiect politic la care țin foarte mult: unirea formațiunilor de centru-dreapta. Iți mulțumesc, Milule! De astazi, Clement Negruț impreuna cu o buna parte din colegii de la PMP fac parte…

- Portughezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri legislative anticipate in care opozitia de centru-dreapta este favorita dupa opt ani de guvernare socialista, dar risca sa se confrunte cu o miscare populista in crestere, relateaza AFP, potrivit news.,ro. Cu trei luni inainte de alegerile…