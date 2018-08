Uscătorul unui bloc, incendiat de o mână criminală Pompierii zalauani au fost solicitati sa intervini vineri, 17 august, pentru a stinge focul care a cuprins uscatorul unui bloc situat pe strada Lt. col. Teofil Moldoveanu, din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost folosirea intentionata de catre o persoana neidentificata a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul, sustin reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj. Flacarile au distrus piese de mobilier, materiale plastice si diverse bunuri depozitate in uscator. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

