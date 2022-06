USAMV București împlinește 170 de ani de existență Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara (USAMV) București deschide joi, 2 iunie, seria evenimentelor dedicate aniversarii celor 170 de ani de existența, care va include și o conferința internaționala. Ceremonia de deschidere a festivitaților va avea loc, maine, de la ora 9.00, la Aula Magna Petre Sebeșanu Aurelian, in prezența Profesorului universitar. dr. Razvan Ionuț Teodorescu, Rectorul USAMV București, dar și a Ligiei Deca, consilier prezidențial, Departamentul Educație și Cercetare și a Profesor. universitar dr. Sorin Mihai Cimpeanu, ministrul Educației. Tot maine, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

