Dan Negru a hotărât ce moștenire valoroasă va lăsa copiilor săi: ”…terenuri agricole luate de stră-bunicii mei!” Dan Negru a hotarat ce moștenire de familie va lasa copiilor sai. Dincolo de abilitațile sale anteprenoriale, care l-au transformat intr-una dintre cele mai bogate vedete de televiziune, Negru se ingrijește cu sfințenie de o valoaroasa succesiune de familie. Pe care o considera sfanta și este hotarat sa o predea urmașilor sai. Tata a doi copii – Daria (14 ani) și Bogdan (12 ani) -, Dan Negru a stabilt de pe acum ceea ce considera cea mai de preț avere a sa. Proprietați pe care la randul sau le-a primit de la parinții sai. O moștenire funciara valoroasa in Banat de pe vremea stra-bunicilor sai.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

