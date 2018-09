Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, numarul 22 mondial, a fost invinsa, luni, de spaniola Carla Suarez Navarro (24 WTA), cu 6-4, 6-3, la New York, in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Sarapova (31 ani), fost lider mondial, nu a reusit sa atinga…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va fi cap de serie numarul 1 la US Upen, turneu care debuteaza pe 27 august. Organizatorii au facut publica lista oficiala a capilor de serie de la US Open. Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost urcata pana pe poziția a 17-a a favoritelor, devansand astfel jucatoare…

- WIMBLEDON 2018. Novak Djokovic s-a impus cu 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6, 10-0, ultimul set durand 91 de minute. Djokovic se intoarce astfel pentru prima oara dupa anul 2015 in finala turneului de la Wimbledon, urmand sa-l intalneasca duminica, de la ora 16.00, in lupta pentru trofeu pe sud-africanul Kevin…

- Ediția din acest an a turneului de la Roland Garros a ajuns la sfarșit. Ultimul spectacol va fi susținut de Rafael Nadal și Dominic Thiem, in finala probei de simplu masculin. Austriacul e pentru prima data in cariera in ultimul act al unui Grand Slam, in timp ce Rafa va disputa a 11-a sa finala pe…

- LIVE EUROSPORT SIMONA HALEP SLOANE STEPHENS LIVE STREAMING PRO TV ONLINE VIDEO FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep, 1 WTA, are șansa sa caștige, sambata, primul titlu de Grand Slam, in finala Roland Garros 2018, in care o intalneste pe Sloane Stephens, 10 WTA, de la ora 16:00. EUROSPORT si PRO…

- Simona Halep se antreneaza pe Chatrier ultima data inainte de cea de-a patra finala de Grand Slam din cariera (a treia de la Paris). Liderul mondial nu are un sparring partner, aceasta poziție fiind luata de Darren Cahill. In tribune au putut fi vazute și primele trei steaguri romanești (cu mai mult…

- In varsta de 25 de ani, Sloane Stephens (10 WTA) se afla la a doua finala de Grand Slam din cariera, urmand sa o intalneasca in ultimul act de la Roland Garros pe Simona Halep (1 WTA). Americanca s-a dovedit a fi de neinvins pana acum in finale: a ajuns de șase ori in ultimul act al unui turneu și a…