Ursula von der Leyen anunta: Cursa contracronometru“ impotriva variantei Omicron

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, ii sfatuiește pe romani sa evite calatoria in zonele in care a aparut noua tulpina a virusului, Omicron. Raed Arafat recomanda doar calatoriile esențiale și renunțarea la vizitele in țarile afectate, inclusiv cele aflate in vecinatate. ”Sa…

- Uniunea Europeana va contribui cu 1 miliard de euro, adica aproximativ 1,16 miliarde de dolari, la angajamentul global pentru la angajamentul global de finanțare a protecției padurilor. Acest pachet de sprijin pe o durata de 5 ani, care va fi alocat din bugetul UE, va ajuta țarile partenere ale declarației…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost aprobat de catre Comisia Europeana. La conferința de presa de la București au participat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Romaniei Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu. „Astazi, Comisia Europeana da unda verde…

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

- Surse din cadrul Ministerul Fondurilor Europene au precizat pentru Europa Libera ca aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi finalizata pana la finalul acestei luni, cel mai probabil inaintea vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București. (Sursa…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a fost atinsa tinta vaccinarii anti-COVID a cel putin 70% din populatia adulta a Uniunii Europene, obiectiv stabilit la începutul acestui an, transmite Reuters. „70% dintre adultii din UE sunt vaccinati complet.…

