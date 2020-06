Urmărit internaţional, prins conducând fără permis Politistii de la Rutiera au depistat in trafic un craiovean, de 42 de ani, dat in urmarire la nivel international inca din anul 2016. Barbatul a fugit de politisti, insa a fost prins si incarcerat in penitenciar. Conducere fara permis si refuzul de recoltare a probelor biologice. Acestea sunt infractiunile retinute de oamenii legii fata de un craiovean de 42 de ani. Barbatul a fost depistat in trafic, in cursul zilei de marti. Dupa ce l-au retinut, politistii de la Rutiera au constatat ca barbatul era urmarit la nivel national. „Ieri, 2 iunie, polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

