Urmărire cu focuri de armă, noaptea trecută, în Timiș O mașina in care se aflau doi barbați a fost oprita aseara, aproape de miezul nopții, pentru un control de rutina, de catre polițiștii din localitatea timișeana Foeni. Cei doi barbați au coborat din autoturism și au devenit recalcitranți cu polițiștii, injurandu-i și chiar aruncand cu pietre dupa ei, dupa care s-au urcat inapoi in […] Articolul Urmarire cu focuri de arma, noaptea trecuta, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri de 16 și 17 ani au fost depistați de polițiștii timișeni, in timp ce incercau sa fure bunuri dintr-o casa aflata in construcție. Noaptea trecuta, in jurul orei 02:40, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil aflat in construcție din localitatea Dumbravița…

- Au fost trase focuri de arma in Timiș, pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor. Intreaga scena a avut loc ieri, in Recaș, in jurul orei 00.35. Polițiștii din Recaș au observat, pe un drum comunal, un barbat aflat la volanul unui autoturism, pe care l-au somat sa traga pe…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au documentat activitatea infracționala a trei persoane, cu varste cuprinse intre 20 și 32 Post-ul GHERGANI: Trei barbați au fost reținuti de polițiști pentru furturi de cabluri electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au depistat 2 barbati de 38, respectiv 41 de ani, care erau urmariti international pentru infractiuni ce ar fi fost comise pe teritoriul Austriei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat prin Centrul de Cooperare Politieneasca…

- Politistii din Potcoava au efectuat joi patru perchezitii la imobilele aflate in proprietatea a doi barbati din localitatea Corbu si o alta la domiciliul unui barbat din comuna Barla, judetul Arges. Actiunea a avut loc intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Mai multi hoti si-au luat teapa. Ghinionistii au furat un seif gol din interiorul unui centru de colectare a taxelor si impozitelor locale din orasul Galati. Incidentul s-a produs noaptea trecuta. Potrivit Politiei, in jurul orei 23.00, un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca a auzit zgomote din interiorul…

- Ieri, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au depistat doi barbați pe numele carora erau emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Cei in cauza – un barbat in varsta de 38 de ani, din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, era condamnat la 14 luni de inchisoare, pentru…

- O femeie din Mironeasa a sunat la 112 seara trecuta, in jurul orei 19:00, anuntand ca fiul ei o bate. O patrula formata din doi politisti, unul de 26 de ani, iar celalalt de 28 de ani, a mers la fata locului. Cand i-a vazut pe agenti, individul care isi lovea mama a sarit la bataie si la ei. Politistii…